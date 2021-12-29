Благовещенск, , 08:46 — REGNUM В Амурской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости крупного рогатого скота вирусным лейкозом. Внешне признаков заболевания долго не видно, поэтому коровы заражаются массово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии.

Тульская корова Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Это заболевание назвали самым частым среди крупного рогатого скота. В Приамурье инфекция выявлена в 343 хозяйствах, все они закрыты на карантин. Материалы проведённых в них проверок направлены в Россельхоз региона.

Инфекция опасна тем, что до семи лет может протекать бессимптомно. При этом коровы-носители заболевания заражают других животных. Вирус передаётся через кровь и молоко. Чтобы сделать безвредным напиток, получаемый от таких коров, его необходимо топить в течение десяти минут при температуре 85 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре выяснилось, что более 1000 коров Башкирии больны лейкозом. На карантин были закрыты фермы в Уфимском, Кушнаренковском, Иглинском, Благовещенском, Бирском и Ермекеевском районах.