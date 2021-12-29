Вашингтон, , 08:38 — REGNUM В случае соблюдения пяти условий «вторжение» России на Украину якобы возможно, однако на данный момент такой вариант развития событий маловероятен. Такое мнение 29 декабря высказал геополитический аналитик Юджин Чаусовский в своей статье для журнала Foreign Policy.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает эксперт, власти России при принятии решения о военном вмешательстве стратегически опираются на пять изменяющихся факторов: «спусковой крючок» или первопричина, поддержка на местах, ожидаемый военный отклик, техническая возможность и относительно низкие ожидаемые политические и экономические издержки.

При этом, по мнению Чаусовского, в случае, если какое-либо из условий не выполняется в полной мере, российская сторона, скорее всего, не будет применять военное вмешательство, даже на пространстве бывшего СССР.

Также он отметил, что при нахождении у власти президента РФ Владимира Путина Москва, как он считает, не склонна к риску и «применяет силу вполне консервативно».

В то же время эксперт отметил, что он не исключает альтернативных действий российской стороны, примером которой он назвал гибридную войну, тайную деятельность, кибератаку, наращивание военной мощи в других местах и дезинформацию. При этом в качестве примера последней он привел возможность предупреждения о «вторжении».

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.