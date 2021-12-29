Тбилиси, 29 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Руководитель Службы государственного инспектора Грузии, ведущей надзор за чиновниками, Лонда Толорая отказывается от предложения премьер-министра республики Ираклий Гарибашвили перейти в правительство. Об этом она, как передаёт интернет-газета Netgazeti, заявила журналистам.

Цитата из фильма «Крестный отец» реж Френсис Форд Коппола. 1972. США Предложение от которого нельзя отказаться

Госинспектор отреагировала на публичное заявление главы правительства, который сказал, что после упразднения службы Толорая может перейти работать в «любой структуре правительства».

«Это несерьёзное предложение. Парламент избрал меня на должность госинспектора до 2025 года», — сказала Толорая.

Глава ведомства отметила, что в крайнем случае ей и другим сотрудникам Службы госинспектора должны предложить работу в ведомстве, которое сформируют взамен этого.

Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение в ускоренном порядке проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.