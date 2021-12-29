Глава надзорной службы Грузии отреагировала на предложение Гарибашвили
Тбилиси, 29 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Руководитель Службы государственного инспектора Грузии, ведущей надзор за чиновниками, Лонда Толорая отказывается от предложения премьер-министра республики Ираклий Гарибашвили перейти в правительство. Об этом она, как передаёт интернет-газета Netgazeti, заявила журналистам.
Госинспектор отреагировала на публичное заявление главы правительства, который сказал, что после упразднения службы Толорая может перейти работать в «любой структуре правительства».
«Это несерьёзное предложение. Парламент избрал меня на должность госинспектора до 2025 года», — сказала Толорая.
Глава ведомства отметила, что в крайнем случае ей и другим сотрудникам Службы госинспектора должны предложить работу в ведомстве, которое сформируют взамен этого.
Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение в ускоренном порядке проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.