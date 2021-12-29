Уфа, , 08:37 — REGNUM Центр компетенций Национальной технологической инициативы в области климата и декарбонизации намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Студенты Irinazybina

Данный вопрос был рассмотрен 28 декабря в Уфе на расширенном заседании организаций высшего образования и научных учреждений Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о некоторых задачах, которые необходимо решить в следующем году.

«Первое. Наши вузы и научные организации должны войти в инициированные председателем правительства Российской Федерации федеральные проекты «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства», создать центр компетенций Национальной технологической инициативы в области климата и декарбонизации», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона также попросил ректоров и руководителей научных учреждений после улучшения эпидемиологической обстановки направить на стажировки в ведущие российские и зарубежные исследовательские центры и университеты не менее 200 молодых аспирантов и учёных.

«Необходимо охватить мерами социальной поддержки не менее 200 преподавателей и учёных, в первую очередь реализовать механизмы улучшения жилищных условий», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что комиссия министерства образования и науки России приняла окончательное решение об объединении Уфимского государственного авиационного технического и Башкирского государственного университетов.