Ташкент, , 08:35 — REGNUM Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом мира по рапид-шахматам, в финале 17-летний спортсмен одолел Яна Непомнящего (РФ), передает ряд СМИ.

Как сообщает дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева, за игрой внимательно наблюдал глава страны Шавкат Мирзиёев.

«В самолете, возвращающемся в Ташкент из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ, президент и вся делегация с большим интересом наблюдали онлайн за участием нашего соотечественника Нодирбека Абдусатторова в чемпионате мира по скоростным шахматам», — написала Мирзиёева.

Она подчеркнула, что «глава нашего государства шлет свои сердечные поздравления новому и самому молодому чемпиону мира по рапиду и благодарит его родителей и наставников».