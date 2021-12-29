Красноярск, , 08:35 — REGNUM За 2021 год в Красноярском крае умер 21 врач с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия»), ссылаясь на информацию с селекторного совещания регионального минздрава.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, по словам Зайцева, ещё двое медиков стали инвалидами, передаёт «Проспект Мира».

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 8507 человек.

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