* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:34 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Саманган сообщают, что вооруженные грабители на шоссе Мазари-Шариф — Саманган похитили у сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 450 миллионов афгани, полученных в результате добычи угля в Дарайе-Суф в провинции Саманган.

Грабители Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия

Источник сообщил газете «8 Собх», что деньги должны были быть перевезены силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Самангана в Мазари-Шариф.

По данным источников, на трассе произошло столкновение между радикалами и грабителями, в котором погибли двое солдат.

Маулави Эмадулла Мохаджер, представитель администрации провинции Саманган, подтвердил, что двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, но ничего не сообщил о похищенных деньгах.

Необходимо отметить, что в последнее время пассажиры выражают обеспокоенность по поводу вооруженных ограблений на дорогах, особенно на шоссе Кундуз — Баглан.