Кемерово, , 08:36 — REGNUM В Кемеровской области в больницы поступили 25 автомобилей высокой проходимости. Как уточнили в правительстве региона, общая стоимость техники — 21 млн рублей. Она закуплена по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Новые автомобили для медорганизаций Кузбасса Телеграм-канал «Цивилёв. Live»

«12 автомобилей УАЗ «Патриот» и 13 LADA — «Нива» высокой проходимости направлены в больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы, расположенные в сельских территориях или городах с населением до 50 тысяч человек», — рассказали власти.

С начала 2021 года в медорганизации региона поступило 105 новых автомобилей высокой проходимости.