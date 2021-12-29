Яровое, Алтайский край, 29 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко работает сегодня, 29 декабря, в городе-курорте Яровое. Как сообщает его пресс-служба, глава региона проведет ряд рабочих совещаний и посетит городскую ТЭЦ, чтобы проконтролировать текущую обстановку с отоплением жилых домов и социальных объектов Ярового и определить мероприятия по повышению надёжности теплоснабжения города.

Цитата из instagram.com В Яровом вновь возникли проблемы с отоплением

Известно также, что Виктор Томенко провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности главы города Яровое Николаем Бачуриным, который назначен на эту должность 28 декабря городским Собранием депутатов. Депутатский корпус принял это решение в связи с тем, что 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, подозреваемого по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала отопительного сезона в Яровом произошли уже две серьезные поломки котлов. Причём о первый, произошедшей в начале ноября, когда вся страна отдыхала, стало известно только спустя неделю. Котлы встали из-за зашлакованности угля. Всё, чем тогда помогли краевые власти, — это немного тепловых пушек и обогревателей да публичный разнос: крайними оказались власти муниципалитета, которые не обеспечили достаточного контроля за функционированием местной ТЭЦ, и руководство МУП «ЯТЭК».

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Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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Уже 18 декабря власти Ярового вновь предупредили о вероятном понижении температуры в домах из-за выхода их строя двух котлов на муниципальной ТЭЦ.

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Тем не менее губернатор Виктор Томенко считает, что «угольный вопрос», который на большой пресс-конференции задала президенту России Владимиру Путину алтайская журналистка Александра Черданцева, был задан некорректно.

Глава региона заявил, что все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, «были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись».

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И тем не менее СУ СК РФ нашло основание для возбуждения уголовного дела. Речь идёт о ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»): в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения.

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