Горно-Алтайск, , 08:33 — REGNUM Республика Алтай вошла в тройку лидеров экологического рейтинга российских регионов по итогам осени 2021 года. Об этом говорится на сайте общественной организации «Зелёный патруль», которая провела исследование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Лидером рейтинга вновь стала Тамбовская область, на втором месте расположилась Белгородская область. В десятку лидеров также вошли Алтайский край, Москва, Чувашия, Костромская, Калужская и Курская области, а также Чукотка.

Добавим, что регионы оцениваются с учётом трёх индексов — природа и природоохранная деятельность, экологические аспекты состояния экономики и промышленных объектов региона, и состояние среды обитания человека).

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