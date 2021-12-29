Москва, , 08:29 — REGNUM Библиотеки Москвы для детей и их родителей подготовили специальную программу в новогодние каникулы — с 2 по 7 января, сообщается на портале мэра столицы.

Сказки Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969

Сотни бесплатных новогодних мероприятий пройдут в 160 столичных библиотеках. Это творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

На все мероприятия требуется предварительная регистрация. Ознакомиться с полным расписанием новогодней программы можно на портале «Онлайн. Библиогород» и на mos.ru в разделе «Афиша».

ИА REGNUM ранее сообщало, на портале правительства Москвы создан новый онлайн-сервис госуслуг — оформление единого читательского билета.

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