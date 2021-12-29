Новосибирск, 29 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В новосибирском Бердске обрушилось перекрытие в одном из цехов фабрики «Шоколадная страна». По предварительным данным, никто не пострадал.

SepNoise Обрушение здания

По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение об обрушении поступило накануне, 28 декабря, в 18:30 (время местное). Отмечается, что рухнула кровля железобетонных плит крыши производственного здания по улице Химзаводская в Бердске.

«Крыша производственного цеха обрушилась. Мы не работали, никого не было. Ущерб очень сильный. Почему упала, непонятно. Заслонки старые, что ли, там», — сообщил редакции «НГС Новости» сотрудник бердской фабрики.

По словам мужчины, здание построено в 1968 году.