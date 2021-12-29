Новосибирск, 29 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В новосибирском Бердске обрушилось перекрытие в одном из цехов фабрики «Шоколадная страна». По предварительным данным, никто не пострадал.

SepNoise
Обрушение здания

По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение об обрушении поступило накануне, 28 декабря, в 18:30 (время местное). Отмечается, что рухнула кровля железобетонных плит крыши производственного здания по улице Химзаводская в Бердске.

«Крыша производственного цеха обрушилась. Мы не работали, никого не было. Ущерб очень сильный. Почему упала, непонятно. Заслонки старые, что ли, там»,сообщил редакции «НГС Новости» сотрудник бердской фабрики.

По словам мужчины, здание построено в 1968 году.