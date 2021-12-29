Джакарта, 29 декабря 2021, 08:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился ко всем министерствам и ведомствам с просьбой увеличить количество цифровых услуг для предотвращения коррупции, сообщает Kompas.
«Пришло время создать бюрократию мирового класса, которая будет равномерно распределена на всех уровнях по всей Индонезии», — заявил президент Индонезии.
По словам главы государства, рост цифровизации важен для повышения эффективности, результативности, производительности учреждений.
Президент больше не хочет видеть учреждения, которые медленно и сложно предоставляют услуги сообществу.
Как сообщало ИА REGNUM, национальное контртеррористическое агентство Индонезии показало, что 364 человека, подозреваемых в связях с радикальными террористическими группировками, были привлечены к уголовной ответственности.
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