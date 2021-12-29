Джакарта, 29 декабря 2021, 08:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился ко всем министерствам и ведомствам с просьбой увеличить количество цифровых услуг для предотвращения коррупции, сообщает Kompas.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Indonesia.go.id

«Пришло время создать бюрократию мирового класса, которая будет равномерно распределена на всех уровнях по всей Индонезии», — заявил президент Индонезии.

По словам главы государства, рост цифровизации важен для повышения эффективности, результативности, производительности учреждений.

Президент больше не хочет видеть учреждения, которые медленно и сложно предоставляют услуги сообществу.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное контртеррористическое агентство Индонезии показало, что 364 человека, подозреваемых в связях с радикальными террористическими группировками, были привлечены к уголовной ответственности.

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