Благовещенск, 29 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Благовещенске новая остановка не простояла целой даже две недели. Её разгромили вандалы, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На остановке

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Заснять на видео тех, кто это сделал, не удалось — камеры пока не установили. Злоумышленники разбили стекло стоимостью 18 тыс. рублей. Заменить его будет сложно, отметил представитель подрядной компании, устанавливавшей комплекс.

«Сегодня проезжаю мимо и вижу разбитое вдребезги стекло. Жалко, обидно, когда мы стараемся, а кто-то за один раз нашу работу сводит на нет. Одно такое стекло стоит почти 18 тысяч рублей, но дело не в нем — сама работа кропотливая и сложная. Надо половину остановки разобрать, чтобы поменять это стекло», — отметил сотрудник компании.

Глава города ищет в соцсетях очевидцев произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Амурской области полицейские разыскивали вандалов, которые подожгли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в Сковородинском районе. Памятник горел в посёлке Ерофей Павлович. Основание монумента и часть стеллы сильно почернели.