Москва, 29 декабря 2021, 08:26 — REGNUM Соглашение на международном уровне о регулировании интернета предлагает заключить Россия. Об этом 29 декабря рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что такое соглашение может быть эффективным только в случае, если его примут все страны мира.

Также Сыромолотов добавил, что в настоящее время идет обсуждение этой проблематики в рамках Международного союза электросвязи и Россия принимает в его мероприятиях «самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что самым посещаемым сайтом 2021 года стала страница социальной сети TikTok.