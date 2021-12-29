Москва, , 08:39 — REGNUM Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в опубликованном 29 декабря интервью РБК.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Новака, который в 2012—2020 годах руководил Министерством энергетики, Газпром физически готов увеличить объёмы добычи и поставок. Россия располагает ресурсной базой, позволяющей обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах, однако проводившаяся в Евросоюзе политика была направлена на сокращение спроса.

«Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», — пояснил вице-премьер.

Он напомнил, что Россию обвиняют в непоступлении дополнительных объёмов газа в Европу, однако Москва никакого отношения к ценовому кризису не имеет. При заключении долгосрочных контрактов Россия готова поставлять больше, однако Еврокомиссия отказывается долгосрочных вложений и контрактов в пользу спотов. Это заявки, выполняемые в короткие сроки. При этом нет понимания среднесрочной и долгосрочной перспективы рынка.

Это стало одной из причин возникновения в Европе летом 2021 года дефицита газа и роста цен, добавил вице-премьер.

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