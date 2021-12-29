Москва, , 08:26 — REGNUM Российский образовательный аналог социальной сети TikTok будет запущен в 2022 году в России. Об этом 28 декабря рассказал инициатор проекта, креативный директор Всероссийской детской цифровой медиашколы WorldHype Евгений Юматов в интервью ТАСС.

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По замыслу организаторов проекта, образовательный аналог TikTok будет состоять из видеоклипов, которые запишут школьники или студенты. В настоящее время проводится конкурс среди будущих авторов клипов, заявки на участие в конкурсе подали более 10 тыс. человек. Весь контент будет с обязательным образовательным началом, авторы видеоклипов изложат своё видение школьной программы.

При этом особое внимание уделяется достоверности информации, с этой целью с авторами видеоклипов будут работать специалисты. Кроме того, к работе подключили и экспертов по съёмкам видеоконтента. Они будут учить построению кадра, режиссуре и прочим особенностям работы с видеоматериалом.

Часть видеоуроков будет внедрена в образовательный процесс. Уже сейчас у организаторов проекта есть договорённость с 400 школами, которые ждут готовый видеоматериал и готовы его использовать при обучении. Проект запущен при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов. Планируется, что проект охватит все российские школы, в том числе из числа сельских отдалённых образовательных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о форуме классных руководителей, подруживших в социальной сети 10 тыс. школьников.

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