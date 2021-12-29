Пенза, , 08:25 — REGNUM В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки умерли восемь человек. По состоянию на 29 декабря общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4606 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кладбище Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 648 человек, днём ранее больничный закрыли 684 пациента. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 81 716 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 56,8% среди жителей старше 15 лет.

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