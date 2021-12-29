Вашингтон, 29 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Американские СМИ сообщают, что по меньшей мере 1450 афганских детей были вывезены в Соединенные Штаты без своих родителей, и некоторые из них могут никогда не воссоединиться со своими семьями.

Дети Афганистана

Согласно сообщению CNN, по меньшей мере 1450 афганских детей были эвакуированы в США без родителей в первые дни процесса эвакуации в августе. Некоторым из них до сих пор снятся их семьи.

Эта статистика, полученная в ходе недавнего исследования CNN, содержит сообщения о деструктивности процесса эвакуации и его последствиях.

Доктор Сабрина Перино, афгано-американский педиатр из Калифорнии, говорит, что её шокирует то обстоятельство, что более тысячи афганских детей остались в Соединенных Штатах разлученными со своими семьями.

Ряд борцов за права детей в Соединенных Штатах говорят, что многие дети пытались бежать из Афганистана вместе со своими семьями, но были разлучены во время возникшего хаоса и во время взрыва в аэропорту Кабула.

По словам официальных лиц США, некоторые из этих детей воссоединились со своими семьями в рамках так называемой «быстрой программы» администрации Байдена.

Согласно некоторым данным, около 250 из этих детей все еще находятся на попечении государства, некоторые размещены в приемных семьях. У большинства из этих детей нет близких родственников в США.

Сотни сирот были доставлены в Соединенные Штаты на военных самолетах после падения режима и хаоса в аэропорт Кабула.