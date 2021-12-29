Сеул, , 08:23 — REGNUM В ноябре 2021 года по Южной Корее мигрировали 567 тыс. человек, что на 44 тыс. человек или 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении одиннадцати месяцев подряд.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (10 554 человека), Тэгу (1806 человек), Пусане (1507 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (8569 человек), Инчхоне (1616 человек) и провинции Чхунчхон-Намдо (1374 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 13,4%, что на 1,1% меньше по сравнению с ноябрем 2020 года.