Уфа, , 08:27 — REGNUM Принято окончательное решение об объединении Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов. Об этом 28 декабря сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на расширенном заседании организаций высшего образования и научных учреждений Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Высшее образование АНО «Россия — страна возможностей»

Глава республики отметил, что научные организации и университеты должны стать движущей силой развития, ведущей точкой роста Башкирии.

Руководство региона начало создавать конкурентные механизмы привлечения выпускников школ республики в региональные университеты.

«И что очень важно — за последние годы мы увеличили количество бюджетных мест в вузах региона. В 2019 году у нас было 10 191 бюджетное место, а в 2022-м — уже 13 602. При этом мы ясно понимаем, что этого тоже недостаточно», — приводит пресс-служба администрации главы региона слова Хабирова.

Сообщается, что Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня стал главной платформой по внедрению в экономику новых научно-образовательных проектов и научно-технологических решений. В рамках программы работы этого научно-образовательного центра создаётся многофункциональный вуз нового типа: Уфимский университет науки и технологий.

«На прошлой неделе, 24 декабря, комиссия Министерства образования и науки России приняла окончательное, согласованное со всеми сторонами решение об объединении Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов. На карте науки и образования страны появится новый мощный университет», — приводит пресс-служба слова главы региона, который отметил, что новый вуз будет флагманом инновационного развития Башкирии, за которым пойдут республиканские вузы, предприятия, научные центры, целые отрасли.

Хабиров отметил, что руководству региона важно, чтобы интеграция вузов прошла взвешенно, а не механически.

«Я буду гарантом этого процесса. Будут сохранены коллективы, диссертационные советы, лучшие традиции, наработки, лицензии и так далее», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжается работа над созданием межвузовского студенческого кампуса мирового уровня.

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