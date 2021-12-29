Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил возможности беседы с российским коллегой Владимиром Путиным в январе. Об этом 28 декабря сообщил журналистский пул Белого дома.

Джо Байден и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В штате Делавэр журналисты спросили Байдена, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в следующем месяце.

«Посмотрим», — ответил глава Белого дома.

По данным Reuters, вопрос был задан о потенциальных переговорах лидеров двух стран 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден, которые с уважением относятся к позициям друг друга, наладили хороший диалог.

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