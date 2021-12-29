Якутск, , 08:30 — REGNUM Жительница Сунтарского района Якутии, работавшая аптекарем, присвоила почти полмиллиона рублей. Женщина не складывала в кассу деньги, которые ей платили за медикаменты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе прокуратуры.

В аптеке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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С жалобой в прокуратуру обратился сотрудник аптечной компании. Проведено расследование, якутянку признали виновной по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества в крупном размере). Женщина приговорена к трём годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава одного из сёл в Усть-Янском районе Якутии присвоила себе снегоход «Буран» и похитила 400 тыс. рублей. Возбуждённое в отношении бывшей чиновницы уголовное дело передано в суд,