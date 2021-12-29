Казань, , 08:18 — REGNUM В Татарии подтверждено пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 в республике умерли по состоянию на 29 декабря 1425 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти пяти женщин 1935−1950 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии от коронавируса привили 2 млн 285 тыс. 562 человека.

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