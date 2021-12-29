Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 28 декабря завершились повышением. Нефть марки Brent подорожала на 0,25% до $79,05, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Максимум был зафиксирован на уровне $79,81, с которого покупателям пришлось отступить на фоне укрепления американского доллара.

Нефтяной рынок получил поддержку после решения властей Великобритании не вводить новые ограничения на передвижения в Англии, при росте заражений коронавируса.

Последние исследования предварительно показали, что вариант «Омикрон» может быть более заразным, но менее тяжелым, чем другие штаммы COVID-19.

Если после всплеска заражений, количество смертей не увеличится в течение 1−2 недель, то покупатели продолжат покупать фьючерсы на нефть, не опасаясь за снижение спроса на энергоресурсы в I квартале 2022 года.

В последнем отчете Американского института нефти (API) отразил сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей, запасов бензина — на 0,3 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,7 млн баррелей.

Сегодня, 29 декабря, на торгах в Азии нефть стоит $79,02 за баррель. Низкие объёмы торговли после Рождества и перед Новым годом увеличили волатильность на биржах, но не так сильно.

У покупателей серьёзное сопротивление находится на уровне $81,00. В декабре цена восстановилась на 21%. При достижении сопротивления ожидается коррекционное движение до $77,00.

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