Заиграевский район, Бурятия, , 08:18 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 55 ДТП, что больше обычного в два раза. В одном из происшествий в Заиграевском районе республики погибли сразу три молодых человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Смертельное ДТП в Бурятии УГИБДД в Бурятии

29 декабря около 18:20 по местному времени 24-летний водитель Toyota Corolla Sprinter, не имеющий водительских прав и ранее не раз привлекавшийся к ответственности за нарушение правил, въехал в стоящий грузовик с полуприцепом. В результате водитель и двое пассажиров легкового автомобиля 1992 и 1998 года рождения погибли на месте.

«Установлено, что 55-летний водитель автомобиля «Фредлайнер» не имеет прав управления на ТС с прицепом, привлечен к административной ответственности по ст. 12.7 ч. 1 КРФ об АП», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.