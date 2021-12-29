Тюмень, , 08:18 — REGNUM Тюменская область заняла четвёртое место в России по числу привитых от коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Моор в интервью «Радио КП».

Вакцина от коронавируса Okuvshinnikov.ru

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Двумя компонентами вакцины уже привиты более 929 тыс. тюменцев — это 79% взрослого населения. К новому году планируется довести эту цифру до 80%, или 937 тыс. человек.

Таких высоких показателей в регионе, по словам губернатора, удалось добиться благодаря работе на предприятиях.

«Мотивация была очень простая: если у тебя сотрудники не привиты и кто-то заболел — больной уходит на больничный, а все контактные — на самоизоляцию. То есть либо целый отдел, либо даже предприятие. Соответственно, под угрозой договоры, обязательства. Эти риски, в конечном счете могут вылиться в деньги. Руководители откликнулись. Кто-то выдавал премии тем, кто вакцинируется, кто-то дополнительный день к отпуску, у кого-то были другие меры стимулирования», — пояснил Александр Моор.

Кроме того, в Тюменской области были организованы мобильные бригады для вакцинации людей старше 60 лет. Сейчас в регионе привиты от коронавируса более 90% людей данной возрастной группы.