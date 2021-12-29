Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам нынешнего года наиболее тревожными в России регионами оказались Москва и Санкт-Петербург. Это 29 декабря следует из результатов исследования экспертов аналитического департамента Компании развития общественных связей (КРОС), которые приводит РБК.

Кузьма Петров-Водкин. Тревога. 1919

Уточняется, что такой рейтинг был составлен на основе суммарных показателей распространенности «тревожных» тем в СМИ и соцмедиа региона.

Также указывается, что в результате проведенного исследования регионы страны были разделены на три группы по восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

«В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край», — говорится в обнародованных результатах исследования.

Кроме того, отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге поводом для тревог стала пандемия, в Вологодской области к ней прибавился рост цен, в Пермском крае на первом месте среди тревог оказался рост жестоких преступлений (включая стрельбу в вузе, при которой погибло шесть человек), это же стало причиной беспокойств в Тюменской и Свердловской областях, в Крыму и Краснодарском крае на первом месте оказались погодных аномалии, а в Архангельской области причиной тревог стало «нашествие волков» в начале года.

Помимо того, добавляется, что в десять наиболее уравновешенных регионов РФ вошли Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область и Иркутская область

В тоже время наиболее невозмутимыми оказались Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.