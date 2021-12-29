Эксперты назвали наиболее тревожные российские регионы
Москва, 29 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По итогам нынешнего года наиболее тревожными в России регионами оказались Москва и Санкт-Петербург. Это 29 декабря следует из результатов исследования экспертов аналитического департамента Компании развития общественных связей (КРОС), которые приводит РБК.
Уточняется, что такой рейтинг был составлен на основе суммарных показателей распространенности «тревожных» тем в СМИ и соцмедиа региона.
Также указывается, что в результате проведенного исследования регионы страны были разделены на три группы по восприимчивости к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.
«В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край», — говорится в обнародованных результатах исследования.
Кроме того, отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге поводом для тревог стала пандемия, в Вологодской области к ней прибавился рост цен, в Пермском крае на первом месте среди тревог оказался рост числа жестоких преступлений (включая стрельбу в вузе, при которой погибло шесть человек), это же стало причиной беспокойств в Тюменской и Свердловской областях, в Крыму и Краснодарском крае на первом месте оказались погодные аномалии, а в Архангельской области причиной тревог стало «нашествие волков» в начале года.
Помимо того, добавляется, что в десять наиболее уравновешенных регионов РФ вошли Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область и Иркутская область
В то же время наиболее невозмутимыми оказались Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.