Москва, , 08:13 — REGNUM Осужденные в России граждане США Пол Уилан и Тревор Рид совершили серьезные преступления, в отличие от граждан РФ, которые часто оказываются под стражей и судом в Соединенных Штатах по надуманным предлогам. Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

«Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Москва должна освободить его и Рида «без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Канады Пол Уилан, имеющий также гражданство Британии, Ирландии и США, отбывает в одной из колоний Мордовии наказание за шпионаж. Российский суд вынес ему приговор в июне 2020 года.

В августе 2019 года затеявший ссору с двумя женщинами гражданин США Тревор Рид проявил агрессию в отношении прибывших на место инцидента полицейских. По дороге в участок задержанный порвал обмундирование водителю патрульной машины и ударил его напарника. В июле 2020 года Рид был признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и осуждён на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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