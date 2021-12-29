Барнаул, , 08:08 — REGNUM Правительство Алтайского края подготовило законопроект об индексации на 6,2% с 1 января 2022 года взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщает сегодня, 29 декабря, пресс-служба правительства региона, согласно документу минимальный размер взноса на капитальный ремонт составит от 5,96 до 7,31 рубля за один квадратный метр общей площади жилого помещения в зависимости от конструктивных и технических параметров дома.

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«На сегодняшний день собственники помещений ежегодно оплачивают порядка 1 миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне 2 миллиардов рублей в год.

Действующий на 2021 год в Алтайском крае минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен еще в 2019 году и не был проиндексирован в течение двух лет. В настоящее время он составляет от 5,62 до 6,89 рубля за один квадратный метр. За 2020 год Фондом капитального ремонта проведены работы в 254 многоквартирных домах, в 2021 году — в 235 домах», — сказано в официальной информации.

В России где-то рост платы за капитальный ремонт не окажется большим, а где-то он будет головокружительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Так он прокомментировал прогноз исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анны Мамоновой о том, что в России в 2021 году взносы на капитальный ремонт в среднем увеличатся на 6% по сравнению с 2020 годом.

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