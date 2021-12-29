Оренбург, 29 декабря 2021, 08:06 — REGNUM В Оренбурге два человека погибли во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Трагедия произошла вечером 28 декабря на территории посёлка Подмаячный. Прибывшие по вызову пожарные смогли отстоять соседние дома от огня. Также приступили к тушению пожара. Затем внутри дома нашли одного человека без признаков жизни. Спустя некоторое время внутри заметили ещё один труп.
Причины возгорания устанавливаются. Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сейчас минус 27 градусов.