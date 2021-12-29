Оренбург, 29 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Оренбурге два человека погибли во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Vadim Indeikin Пожар

Трагедия произошла вечером 28 декабря на территории посёлка Подмаячный. Прибывшие по вызову пожарные смогли отстоять соседние дома от огня. Также приступили к тушению пожара. Затем внутри дома нашли одного человека без признаков жизни. Спустя некоторое время внутри заметили ещё один труп.

Причины возгорания устанавливаются. Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сейчас минус 27 градусов.