Киев, 29 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Россия и Украина должны создать единое союзное государство. Об этом 29 декабря заявил депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия-1».

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Как отметил украинский парламентарий, по его мнению, Россия имеет «права на территорию», которая в настоящее время входит в состав Украины.

«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе», — сказал он.

Также Кива заявил, что близким друг другу народам необходимо воссоединиться для того, чтобы совместно противостоять странам Запада. При этом депутат Рады дал высокую оценку действиям российских властей, указав, что их политика «заслуживает уважения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ об утверждении стратегии информационной безопасности Украины подписал украинский президент Владимир Зеленский.