Брюссель, 29 декабря, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Решение бельгийского правительства закрыть театры и концертные залы из-за коронавируса в королевстве отменено Государственным советом Бельгии, который выполняет функции высшего административного суда страны. Об этом 28 декабря передал телеканал RTBF.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Ранее деятели культуры направили в судебный орган соответствующий иск. В суде пояснили, что бельгийское правительство не смогло доказать, что «в залах для спектаклей и концертов существует особая опасность для распространения коронавируса», из-за чего власти решили закрыть именно эти объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 декабря из-за угрозы коронавирусной инфекции в Бельгии закрылись почти все развлекательные заведения и были отменены публичные массовые мероприятия.