Новосибирск, , 07:59 — REGNUM Индивидуального предпринимателя из Новосибирска обязали оплатить стоимость восстановления зелёных насаждений. Как выяснилось, он спилил намного больше деревьев, чем было обозначено в разрешении, сообщили в мэрии города.

Дерево

Напомним, ранее предпринимателю выдали разрешение на снос шести деревьев и омолаживающую обрезку 27 деревьев на месте, где он собирается обустроить парковку. Он же снёс все 33 дерева. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Теперь нарушителю придётся оплатить восстановление зелёных насаждений, разработать проект благоустройства территории и согласовать его с властями. В проекте должна предусматриваться посадка деревьев вдоль всей парковки. Работы должны быть выполнены до мая 2022 года.