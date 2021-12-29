Петропавловск-Камчатский, 29 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. На Камчатке после аварийного отключения на пять часов электроэнергии в посёлке Оссора прокуратура провела проверку и установила, что бесхозные электросети находятся в ветхом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

allispossible.org.uk Электросеть

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Через суд прокуратура потребовала, чтобы администрация Карагинского района приняла сети на учет, оформила на них право собственности и в дальнейшем отремонтировала. Районный суд иск удовлетворил, но чиновники не согласились с таким решением и обжаловали его в краевом суде, который также встал на сторону прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу и прокуратура проконтролирует его исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 населённых пунктов остались без энергоснабжения из-за сильной метели и ветра в Ульяновской области.