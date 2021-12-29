Чебоксары, 29 декабря, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Яльчикском районе Чувашии руководитель аграрного предприятия обвиняется в гибели работника. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тракторы

Перед судом предстанет директор сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Яльчикском районе. По версии следствия, 25 августа 2021 года он ударил кулаком тракториста, который находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и допустили поломку трактора.

Удар пришёлся в живот. В управлении сообщают, что у потерпевшего диагностировали закрытую тупую травму живота с разрывом кишки, что стало причиной смерти тракториста: он умер 6 сентября в больнице.

Правоохранители установили, что ЧП произошло на территории машинно-тракторного парка предприятия.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело рассмотрит Яльчикский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье на 12 лет был осуждён житель Красночетайского района, которого признали виновным в смерти жестоко избитой им женщины. Следствие тогда отмечало, что мужчина после происшествия сфотографировал погибшую и разместил снимок в соцсети.

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