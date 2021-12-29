Чита, , 07:44 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 815 (+123 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 84 584 пациента (+407 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2156 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 102 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 37 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-12 за сутки).

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