Сеул, , 07:42 — REGNUM Южная Корея и США подготовили свой предварительный вариант текста декларации, объявляющей о формальном окончании Корейской войны 1950−1953 годов. Об этом южнокорейский министр иностранных дел Чон Ый Ён 29 декабря объявил на пресс-конференции в Сеуле.

Китайский плакат времен Корейской войны

Чон Ый Ён «Южная Корея и США ранее подтвердили важность подписания декларации о завершении войны, а теперь стороны достигли договорённости о содержании чернового варианта этого документа».

Напомним, что вооружённый конфликт, традиционно называемый «Корейской войной», а в США — «полицейской операцией», завершился подписанием договора о перемирии 27 июля 1953 года. При этом представлявший Южную Корею генерал Чхве Док Син настаивал на продолжении войны и отказался подписать документ. От имени ООН, под эгидой которой в «полицейской операции» также участвовали Великобритания, Австралия и несколько других стран, перемирие подписал командир американского контингента генерал Марк Кларк.

13 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея, Китай, США и КНДР «принципиально» могут поставить официальную точку в этой войне. Однако с 2019 года все отношения двух государств Корейского полуострова остаются замороженными.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство объединения Южной Кореи призвало Северную Корею начать в следующем году шаги в направлении диалога и сотрудничества.

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