Красноярск, 29 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Бывший и действующий депутаты предстанут перед судом в Красноярском крае по обвинению в незаконной добыче полезных ископаемых и нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела в отношении депутата Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета депутатов и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края завершено. Они являются гендиректорами двух организаций, расположенных в селе Хатанга, и обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии») и ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве промышленных объектов»).

По данным следствия, с 2016 по 2018 год под руководством обвиняемых работники незаконно добыли на мысе Косистый полуострова Хара-Тумус на Таймыре 140 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Обвиняемые использовали её в ходе строительства нефтяной скважины на этом же полуострове. Затем её реализовали совместно с выполненными строительно-монтажными работами заказчику. Полученный доход составил около 300 млн рублей.

В результате незаконной добычи песчано-гравийной смеси причинён вред окружающей среде. Ущерб Российской Федерации составил более 21,5 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Таймыре (Красноярский край) транспортная прокуратура выявила незаконную добычу песка со дна русла реки Малая Хета.

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