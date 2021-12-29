Уссурийск, Приморский край, 29 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Уссурийске пьяная автоледи спровоцировала ДТП с пятью пострадавшими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП в Уссурийске

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Предварительно установлено, что 53-летняя нетрезвая женщина-водитель на Mitsubishi Outlander выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Toyota Prius под управлением жителя Чугуевского района. После столкновения Toyota Prius развернуло поперек проезжей части, и с транспортным средством столкнулся еще один Toyota Prius под управлением 37-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних детей и супруга.

После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило на свою полосу движения, в результате чего машина въехала в стоящий на остановке автобус, водитель которого осуществлял посадку-высадку пассажиров.

В результате автоаварии пострадали 38-летний водитель и пассажир Toyota Prius. Им назначено амбулаторное лечение.

37-летний водитель ещё одной Toyota Prius не пострадал, его супругу и детей госпитализировали врачи скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.