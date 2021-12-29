Ульяновск, , 07:33 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз значительно снизился прирост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, за последние сутки, 28 декабря, в регионе лабораторно подтверждено 250 случаев заражения SARS-CoV-2. Это на десять случаев меньше, чем было выявлено 27 декабря. Всего за последние две недели, с 15 по 28 декабря, ежесуточное количество выявляемых случаев заражения сократилось с 304 до 260.

В управлении сообщают, что с начала пандемии в Ульяновской области проведено 1 597 208 лабораторных тестов на коронавирус.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 11 866 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года сотрудники МЧС устроили праздник пациентам Ульяновской областной детской больницы. За праздничным действом дети наблюдали из окон, а часть подарков спасатели оставили в «коробке храбрости».