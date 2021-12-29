Нижний Тагил, Свердловская область, 29 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В реанимации Нижнего Тагила Свердловской области скончался 2-летний ребенок. Мальчика 21 декабря доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Врачи неделю боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось, сообщают СМИ.

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Во время происшествия дома с мальчиком якобы находился знакомый его матери. По словам мужчины, ребенок мешал ему смотреть телевизор. В результате свердловчанин дал малышу подзатыльник. Ребенок упал и ударился головой об пол.

Знакомые матери ребенка сообщили, что она состоит на учете у надзорных органов. Ее якобы уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.