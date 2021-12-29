Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей выпустили настольную образовательную игру об оборонительных рубежах. Её разработали участники поискового отряда, сообщили ИА REGNUM в Чебоксарской ГЭС, которая выступила партнёром проекта.

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Образовательная игра «Сурский и Казанский оборонительные рубежи» посвящена трудовому подвигу чувашского народа в период Великой Отечественной войны. Игровым полем стала карта Чувашии. В набор также входят карточки с вопросами по истории Великой Отечественной войны и укрепительных рубежей республики, планшеты игроков, «награда» в виде жетонов с изображениями дров, зерна и хлеба, фишка в форме первого памятника строителям Сурского рубежа. Кроме того, по QR-кодам игрового поля можно познакомиться с историческими документами, снимками и видеоматериалами, воспоминаниями участников строительства.

Материалы для разработки игры собирали студенты Новочебоксарского химико-механического техникума — участники поискового отряда «Пламенные сердца» под руководством координаторов военно-патриотического объединения «Свободный поиск» Людмилы Селивановой и Елены Вернигоры. Помогли реализовать проект гидроэнергетики Чебоксарской ГЭС в рамках благотворительной программы компании.

Проект был представлен 28 декабря, а первые 100 экземпляров переданы в городские и школьные библиотеки.

Игра о Сурском рубеже Rushydro.ru

Игра о Сурском рубеже. Карточки с вопросами Rushydro.ru

Игра о Сурском рубеже. Планшеты игроков, фишка и жетоны Rushydro.ru

Напомним, что в Козловском районе Чувашии возводится мемориальный комплекс «Строителям безмолвных рубежей», который планируется открыть 1 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который возводился в 1941 — 1942 годах для защиты подступов к Казани и Уралу в случае взятия Москвы.

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