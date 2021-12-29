Ричмонд , США, , 07:22 — REGNUM «Капсулу времени», найденную в пьедестале снесенной в сентябре текущего года как символ расизма конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли, вскрыли учёные в городе Ричмонд в американском штате Вирджиния. Об этом 28 декабря сообщает агентство Associated Press.

США

«Капсула времени», представляющая собой коробку из свинца, пролежала под пьедесталом памятника не менее 130 лет — памятник был возведён в 1890 году. При вскрытии в коробке были обнаружены монеты, пуля, циркуль и наугольник, три книги (в том числе Библия), газеты, денежные купюры и отчёты торговой палаты штата Вирджиния.

Во время вскрытия капсулы присутствовал губернатор штата демократ Ральф Нортэм, отдавший распоряжение о сносе памятника Роберту Ли на фоне акций протеста против расизма. Отмечается, что исследователи рассчитывали найти в «капсуле времени» гораздо больше предметов, чем в ней оказалось.

Считалось, что в коробке будет не менее 60 артефактов, связанных с Конфедеративными Штатами Америки (КША), которые существовали на юге США в период гражданской войны с 1861 по 1865 год. О содержимом коробки в пьедестале статуи писала одна из газет в 1887 году, однако предметов, перечисленных в газетной статье, обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вскрытии капсулы времени, найденной в пьедестале снесённой статуи в Ричмонде.

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