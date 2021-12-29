Южно-Сахалинск, , 07:22 — REGNUM На Сахалине в районе озера Птичье обнаружен труп 38-летнего мужчины. Проводится проверка, устанавливаются причины гибели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Мужчина уехал на снегоходе и перестал выходить на связь. ИА «Сах.ком» уточнило, что родственники организовали поиски погибшего и именно они обнаружили труп.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины. В совершении преступления подозревают её супруга, который, как полагают правоохранители, отрубил голову и выкинул в прорубь.