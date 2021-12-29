Загреб, , 07:20 — REGNUM Использование пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон (от 0,015 до 0,05 мм) будет запрещено в Хорватии с 1 января 2022 года, заявил хорватский министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич 28 декабря в ходе пресс-конференции.

Пакет с мусором (сс) cocoparisienne

Он отметил, что этот шаг касается выполнения соответствующей директивы 2015 года. Чорич подчеркнул, что в ближайшее время будут вводиться новые меры по постепенному отказу и от других видов пластиковых пакетов. Министр добавил, что их страна должна перейти на другие материалов многоразового использования, включая бумагу и нейлон.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября власти Болгарии объявили о частичном запрете на продажу и использование изделий из пластика и полиэтиленовой продукции. С 1 декабря Северная Македония ввела запрет на применение одноразовых целлофановых пакетов.

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