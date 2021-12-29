Хабаровск, 29 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. До 500 тыс. кв. метров жилья планируется построить в северной части Хабаровска (переулок Брянский), заявил губернатор Михаил Дегтярев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В ходе «прямой линии» 28 декабря глава региона рассказал о планах по комплексному развитию территорий для жилищного строительства.

«Для нас начало реализации крупного проекта комплексного развития территории в северной части Хабаровска — вопрос чрезвычайной важности. Эта часть города долгое время застраивалась и развивалась неравномерно. Вовлечение в оборот площадки в районе переулка Брянский позволит придать новый импульс развития северу Хабаровска, обеспечить равномерное развитие агломерации», — сказал Михаил Дегтярев.

Застройщиком выступит компания «ПИК». 27 декабря ДОМ. РФ провел аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в объеме 67 га. Хабаровский край стал первым регионом Дальнего Востока, в котором ДОМ. РФ применил механизм с возможностью осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности.

В северной части Хабаровска будут дальше развивать микрорайон «Ореховая сопка». Краевые власти привлекли крупный инвесткредит в 3,7 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры, дорог и соцобъектов. Общая площадь новой застройки в районе микрорайона «Ореховая сопка» обеспечит ввод 660 тыс. кв. метров жилья, будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Региональным властям в 2022 году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов. Реализация проекта «Дальневосточный квартал» позволит создать новые современные микрорайоны с полной необходимой инфраструктурой. Площадка под строительство уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.

Отмечается, что в Хабаровском крае уже сформировано более 40 точек для комплексной жилищной застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 декабря провёл «прямую линию», где отвечал на вопросы жителей и журналистов. Поступило более 30 вопросов.