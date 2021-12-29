Веллингтон, 29 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 46 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Уточняется, что 30 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший в стране очаг распространения вируса. Остальных заболевших зафиксировали в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 10 716.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 48 пациентов с COVID-19. Из них семеро помещены в палаты интенсивной терапии или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что к 29 декабря в Новой Зеландии 91% взрослого населения привился против коронавирусной инфекции. При этом в стране уже сократили интервал для ревакцинации, а также начали прививать детей возрастом от 5 до 11 лет. Родители уже могут записать своих детей на вакцинацию с 17 января 2022 года.